【即購入OK】　アンティーク　レトロ　印判　大皿　飾皿　菊流水紋　天竺牡丹

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自宅の蔵で保管していたものです昔から家にあった物です65年前には既にありました。箱なしカケ、ワレ、ヒビなし大きさ直径32cm底径19cm高さ3.8cm1040g珍しい構図だと思います明治後期〜昭和初期の古伊万里と一緒に出てきたので、その辺りの品なのか、詳しい時代背景はわかりません。大菊やダリアに似たポンポンと丸い花流水紋縁に十字が並んでいます裏は青緑の釉薬がうっすらかかっています全体的に細かな貫入があります現代でもお洒落に食卓で活躍出来そうな、和洋折衷のような印象です#Anneの商品一覧ははこちら#蔵出し！大皿はこちら♪#出品中の食器一覧はこちら#出品中のインテリア関係はこちら#古美術 #染付 #アンティーク#骨董 #蔵出し #年代物#古伊万里 #年代物 #大皿 #ヴィンテージ #コレクション #飾り皿 #インテリア #まとめ買い歓迎