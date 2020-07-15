スターター ポルシェ908 ニュルブルクリンク 1968 1/43 レジンキット ...

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StarterPORSCHE908NURBURGRING1968スターター ポルシェ908 ニュルブルクリンク 19681/43 レジンキット長期間自宅で保管していたものです。経年劣化しております。画像で判断していただき、ご購入をご検討ください。神経質な方の落札はお控え下さい。値引き交渉、お取り置き、専用出品対応できませんのでご了承ください。