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スターター ポルシェ908 ニュルブルクリンク 1968 1/43　レジンキット
商品番号 V37074945440
商品名

スターター ポルシェ908 ニュルブルクリンク 1968 1/43　レジンキット
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

StarterPORSCHE908NURBURGRING1968スターター　ポルシェ908　ニュルブルクリンク　19681/43　レジンキット長期間自宅で保管していたものです。経年劣化しております。画像で判断していただき、ご購入をご検討ください。神経質な方の落札はお控え下さい。値引き交渉、お取り置き、専用出品対応できませんのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/troupe871111.html
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