スターター ポルシェ908 ニュルブルクリンク 1968 1/43 レジンキット ...

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商品詳細
StarterPORSCHE908NURBURGRING1968スターター ポルシェ908 ニュルブルクリンク 19681/43 レジンキット長期間自宅で保管していたものです。経年劣化しております。画像で判断していただき、ご購入をご検討ください。神経質な方の落札はお控え下さい。値引き交渉、お取り置き、専用出品対応できませんのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/troupe871111.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation447921.html
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