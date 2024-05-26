ちいかわ サンリオ ぷちミニフードマスコット（ちいかわ・シナモロール）

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ちいかわ×サンリオキャラクターズぷちミニフードマスコットちいかわ×シナモロールちいかわ ぬいぐるみサンリオシナモン画像の子をお送りします。暗所にて保管しておりました。一度人の手に渡っているので気になる方は購入をお控えください。また、ぬいぐるみのため、ほつれや個体差、作りが甘い箇所などどうしても見受けられる場合がございます。そちらもお気になさる方は御遠慮くださいませ。外袋には折れ擦れありますので、完美品お求めの方は御遠慮ください。ゆうパケットポストにてお送り予定です。規格内に収めるため、水濡れ防止のみ行い、ぬいぐるみを少し潰してお送りします。届いたら形を整えてあげてください。即購入ok、値下げ不可。グッズ種類···ぬいぐるみ人気タイトル···ちいかわグッズ種類···ぬいぐるみ