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BOSS GT-100 COSM Effects Processor【美品】
商品番号 Y30302072608
商品名

BOSS GT-100 COSM Effects Processor【美品】
ブランド名 ボス
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『純正ソフトケース付き』商品名：BOSSGT-100COSMAmpEffectsProcessor【美品】JAN：4957054500085付属品:ACアダプター、USBキャップ※説明書は公式ページよりご確認ください。『ビンテージからモダンまで網羅した幅広い音づくりと、高いフレキシビリティを備えたハイエンド・アンプ・エフェクツ・プロセッサー』●GT-100は、長年のエフェクト開発で培った知識とノウハウにより、ビンテージ・テイスト溢れるサウンドからモダンでトリッキーなサウンドまで幅広いサウンド・メイクを実現。自由度の高いルーティング機能とコントロール機能を駆使することで、パフォーマンスの幅が格段に広がります。●BOSS独自のサウンド・モデリング技術\"COSM\"とパワフルなカスタムDSPとのさらなる進化により、きわめてナチュラルなサウンドを実現した「ADVANCEDAMP」を搭載しています。その先進のアンプ・サウンドには、ビンテージ・コンボ・アンプ特有のレスポンスとスタック・アンプ並みのパワー感を両立した「STACKCRUNCH」や、周波数レンジが広く非常にフラットな特性を持つ「FULLRANGE」など、ギターの個性やピッキング・ニュアンスを忠実に反映する8タイプをビルトイン。心地よい歪みと音づくりに最適なトーン・コントロールを両立し、これまでにない絶妙の弾き心地を実現しています。#ボス#エフェクターエフェクトタイプ···マルチエフェクター
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