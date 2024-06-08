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- 【真作】山田敬中/春景山水訪中図/春景訪友図/掛軸☆宝船☆AB-385
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商品詳細
【参考】山田敬中 日本画家。東京浅草生。旧姓島根、本名忠蔵、別号に可得・年忠など。初め月岡芳年に入門、浮世絵を学ぶ。のち川端玉章に師事、円山派を修める。日本青年絵画協会に参加、東美校で教鞭をとった後、日本美術院創立に参加し正員となる。巽画会にも加わり、川端画学校教授、石川県立工業学校教頭などもつとめた。文展・帝展等で活躍。風景画を主として歴史画、仏画などを能くした。昭和９年（1934）歿、65才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は絹表装で概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 202㎝ ×幅 62㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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