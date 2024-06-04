アクリル新品、中古半切アルミ額２段落し濃い鶯緑色布貼り[サイズ]本体 52.5×167×5正面開口部 47.5×162落とし１段目深さ 1.5落とし２段目深さ1.5作品貼り込み部35×136裏板、アクリル板 49×163.5センチほど[コンディション]一度出品したままの自宅保管中古です。パーツを外すと解りますが焼けによる色変わりがあります。全体が焼けていて色むらはありません。落ち着いた濃い鶯緑です。アクリル板交換しました。裏表保護紙付いたままの新品です。裏紙貼り替えました。金具は取れる錆汚れは取りましたがまだあります。アルミ枠は微妙な擦り傷がありますが殆どわからないと思います。函は新たに合わせてあります。アルミ枠は配送に適した素材ですのでどんどん出品におつかいください。状態について価格に反映しておりますのでご了承の上お求め下さい。



新アクリル、半切２段落しアルミ額-



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