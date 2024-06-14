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フロイドローズII オリジナルパーツ
商品番号 B22549743643
商品名

フロイドローズII オリジナルパーツ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フロイドローズIIのブリッジ本体ブロックのみです。デッドストックパーツとしていかがでしょうか。ロックナットとテンションバーは詳細不詳のオマケです。R2madeingermanyの表記が、読めます。(ナットの固定ボルトの一本がナメてジャンク扱い)#フロイドローズ#アーム
http://narcologia.ru/goods/perpetual818746.html
http://narcologia.ru/goods/recommended719390.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation753521.html

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