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備前焼　柴岡守作　手桶花入　花瓶　C　3443B
商品番号 A34313196491
商品名

備前焼　柴岡守作　手桶花入　花瓶　C　3443B
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 5,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約３８．５cm　幅約３８cm×約２０cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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