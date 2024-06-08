ポケカ◆ギラティナ VSTAR◆UR◆ポケモンカード◆ロストバレット

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ご覧いただき、ありがとうございます！R5年9月11日購入し、開封しました。◎開封後、すぐにスリーブに入れて暗所にて保管している商品です。素人検品ですが、目立った傷等はありません。◎細かい傷や初期傷等が気になる方はご購入はご遠慮ください。◎返品、交換はできませんのでご了承ください。◎スリーブにいれて、折れ、濡れ対策をして発送致します。◎高額商品のため、メルカリ便にて発送いたします。◎何か気になることがありましたらお答えできる範囲で、お答えします！