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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます！R5年9月11日購入し、開封しました。◎開封後、すぐにスリーブに入れて暗所にて保管している商品です。素人検品ですが、目立った傷等はありません。◎細かい傷や初期傷等が気になる方はご購入はご遠慮ください。◎返品、交換はできませんのでご了承ください。◎スリーブにいれて、折れ、濡れ対策をして発送致します。◎高額商品のため、メルカリ便にて発送いたします。◎何か気になることがありましたらお答えできる範囲で、お答えします！
http://narcologia.ru/goods/Stanford562173.html
http://narcologia.ru/goods/freezer129298.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild340452.html
ポケカ◆ギラティナ VSTAR◆UR◆ポケモンカード◆ロストバレット
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