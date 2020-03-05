『ＲＯＬＬＩＮＧ ＳＴＯＮＥＳ／ＫＩＤＳ ＡＲＥ ＢＡＣＫ ＩN…』特典ポスター

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『ＲＯＬＬＩＮＧＳＴＯＮＥＳ／ＫＩＤＳＡＲＥＢＡＣＫ ＩＮＴＯＷＮ』 特典ポスター×1枚 (サイズ：約60cm×約84cm)＊当該品は販促物(ポスター)のみの販 売になります。ご注意いただけます よう宜しくお願い致します。＊永年自宅で大切に保管していた品物 です。コンディションは写真をご参 照ください。(画像の色合いに関し ては、モニターの設定等により、実 物と異なる場合があります。)＊ポスターは丸めた状態で保管してい ましたので、巻き癖が付いています。 （ピンホールはありません。） また、軽度の折れ・破れやキズ・汚 れ及びテープ跡等が生じています。 コンディション対象は、あくまでも ポスター表面側です。裏面側（両面 ポスターを除く）には汚れや変色、 文字の記入や輪ゴム跡等がある場合 があります。 その他、気付かないところに経年変 化によるダメージがあるかもしれま せん。ご了承＆ご理解いただける方 のご購入をお待ちしております。＊完品をお望みの方はご購入をご遠慮 いただけますようお願い致します。＊配送方法はポスターを丸めビニール 袋に入れ専用箱で発送致します。＊ご質問は「コメント」でお問い合わ せいただきますようお願い致します。＊「コメント」無しでの即ご購入は 大歓迎です。＊「取置きのご依頼」や 「値下げのご要望」等への対応は いたしかねますのでご了承＆ご理解 いただけますよう・・・ 宜しくお願い致します。＊いかなる場合でも返品は承りません のでご了承いただけますようお願い 致します。#ＲＯＬＬＩＮＧ·ＳＴＯＮＥＳ#ザ・ローリング・ストーンズ#ＫＩＤＳ·ＡＲＥ·ＢＡＣＫ·ＩＮ·ＴＯＷＮ#ローリング・ストーンズ#ミック・ジャガー#キース・リチャーズ#ブライアン・ジョーンズ#ビル・ワイマン#チャーリー・ワッツ#ミック・テイラー#ロン・ウッド#TheRollingStones#ローリングストーンズ#特典ポスター#ＣＤ購入特典ポスター#種類ポスター#ミュージシャン種別グループ