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『ＲＯＬＬＩＮＧ ＳＴＯＮＥＳ／ＫＩＤＳ ＡＲＥ ＢＡＣＫ ＩN…』特典ポスター
商品番号 Q66655734051
商品名

『ＲＯＬＬＩＮＧ ＳＴＯＮＥＳ／ＫＩＤＳ ＡＲＥ ＢＡＣＫ ＩN…』特典ポスター
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『ＲＯＬＬＩＮＧＳＴＯＮＥＳ／ＫＩＤＳＡＲＥＢＡＣＫ　　　　　　　　　ＩＮＴＯＷＮ』　　　　特典ポスター×1枚　　　(サイズ：約60cm×約84cm)＊当該品は販促物(ポスター)のみの販　売になります。ご注意いただけます　よう宜しくお願い致します。＊永年自宅で大切に保管していた品物　です。コンディションは写真をご参　照ください。(画像の色合いに関し　ては、モニターの設定等により、実　物と異なる場合があります。)＊ポスターは丸めた状態で保管してい　ましたので、巻き癖が付いています。　　（ピンホールはありません。）　また、軽度の折れ・破れやキズ・汚　れ及びテープ跡等が生じています。　コンディション対象は、あくまでも　ポスター表面側です。裏面側（両面　ポスターを除く）には汚れや変色、　文字の記入や輪ゴム跡等がある場合　があります。　その他、気付かないところに経年変　化によるダメージがあるかもしれま　せん。ご了承＆ご理解いただける方　のご購入をお待ちしております。＊完品をお望みの方はご購入をご遠慮　いただけますようお願い致します。＊配送方法はポスターを丸めビニール　袋に入れ専用箱で発送致します。＊ご質問は「コメント」でお問い合わ　せいただきますようお願い致します。＊「コメント」無しでの即ご購入は　大歓迎です。＊「取置きのご依頼」や　「値下げのご要望」等への対応は　いたしかねますのでご了承＆ご理解　いただけますよう・・・　宜しくお願い致します。＊いかなる場合でも返品は承りません　のでご了承いただけますようお願い　致します。#ＲＯＬＬＩＮＧ·ＳＴＯＮＥＳ#ザ・ローリング・ストーンズ#ＫＩＤＳ·ＡＲＥ·ＢＡＣＫ·ＩＮ·ＴＯＷＮ#ローリング・ストーンズ#ミック・ジャガー#キース・リチャーズ#ブライアン・ジョーンズ#ビル・ワイマン#チャーリー・ワッツ#ミック・テイラー#ロン・ウッド#TheRollingStones#ローリングストーンズ#特典ポスター#ＣＤ購入特典ポスター#種類ポスター#ミュージシャン種別グループ
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