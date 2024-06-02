【美品】Cort コルトAF60 60W エレアコ ギターアンプ

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現在入手困難となっており、価格が高騰しているCortのエレアコ用コンボアンプ「AF60」です。【商品状態】自然使用に伴う小傷はみられますが、使用に影響するようなダメージは見られず、全体的に綺麗な状態です。各動作確認済み。ボリュームやEQ、エフェクトの変化を確認しました。目立つガリもなく、コンディションは良好です！！自宅での使用は勿論ですが、60Wですので、家庭での練習やストリートパフォーマンス用だけでなく、大き目の箱やホールでのリハーサルやライブ・コンサートにも対応します。付属品は電源ケーブルが付属します。新品だと手がつかない方が多いと思いますので、是非この機会にお買い求めください。写真を良くご確認頂き、良品ではありますが、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。【商品概要】CortAF60AcousticComboPower(wattsrms):60WNumberofchannels:2Inputs:XLR,6,3mmJack(Mic/Instr.-In),6,3mmJack(Instr.-In),3,5mmJack(AUX-In)Mic-In:yesPhantomPower:noEffects:ReverbBluetooth-Streaming:noHeadphoneJack:yesDimensions:475x320x305mmWeight:12,0kgColor/Finish:WhiteIncluding:AcousticCombo,ExternalPowerSupplyUnit