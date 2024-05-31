宝塚サイン色紙　柚香光

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商品詳細
引退を発表した花組柚香光さんのサイン色紙です飾らずにしまってありましたが自宅保管ですのでご理解くださる方のご購入をお願い致します他にも宝塚の色紙を出展していますので複数枚ご希望の方は同梱で送料分お値引き致しますのでコメントからお願い致します#宝塚歌劇団#柚香光#宝塚直筆サイン色紙
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