岡山県重要無形文化財保持者藤原建先生の備前一輪花入です口径約5cm高さ 約20cm横 約12cm未使用品ですが、長期自宅保管になります。箱や紐等に経年劣化がみられます。古い物にご理解いただける方商品写真をご確認していただきご納得の上でご購入の検討お願いいたします。



備前焼 岡山県重要無形文化財保持者 藤原建作 備前一輪花入 共箱-



備前焼 岡山県重要無形文化財保持者 藤原建作 備前一輪花入 共箱 - 陶芸



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藤原 建(作) 備前窯変花入 共箱 個展作 | 古美術ささき



藤原 和 作 「備前線文花器」 ～備前焼専門卸小売店 川口陶楽苑～