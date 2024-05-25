茶道具 茶入 内海 中海 仕服 青木間道 新品未使用

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商品詳細
内海茶入中海茶入仕服青木間道正絹紙箱入り新品未使用になります口径4.5cm胴径7.7cm高さ4.2cm蓋は含まず値下げは出来ません次回から10500円になります#茶道具#茶入#大海#内海#文琳#唐物#青木間道#間道#名物裂#西陣織#裏千家#表千家
http://narcologia.ru/goods/message596127.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper709.html
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