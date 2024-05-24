掛け軸 服部五老 『 瀧 』 画賛 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

掛け軸服部五老『瀧』画賛紙本希少軸装茶道具掛軸美品です。服部五老：1869年-1930年、日本の南画家。現在の山形県鶴岡市出身。サイズ（本紙）340×1370ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 服部五老 五老 五老山人 瀧 画賛 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#服部五老#服部_五老#五老#五老山人#瀧#画賛#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...水墨画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景



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