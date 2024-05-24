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掛け軸 服部五老 『 瀧 』 画賛 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 A31718225907
商品名

掛け軸 服部五老 『 瀧 』 画賛 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 10,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸服部五老『瀧』画賛紙本希少軸装茶道具掛軸美品です。服部五老：1869年-1930年、日本の南画家。現在の山形県鶴岡市出身。サイズ（本紙）340×1370ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　服部五老　五老　五老山人　瀧　画賛　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#服部五老#服部_五老#五老#五老山人#瀧#画賛#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...水墨画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/response506542.html
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