備前　骨董　美術品　希少　鬼の踊り置物　　焼物

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商品詳細
骨董収集家の先生のお宝であった鬼の置物です。畳と一体化していて、その上で扇を持ち舞を行っています。細かなところも彫刻がありとても珍しいお品だと思います。備前焼ということでお譲りいただきましたが、確証はありません。一部に線が入っています、古いものということをご理解ください畳部分にも白い糊のような箇所や破れがございます。鬼高さ 52㎝横 46㎝畳サイズ縦 45㎝横 54㎝高さ 6㎝ おおよその寸法です
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