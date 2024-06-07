リトグラフ　ミス・アイダ・ヒース、アングレーズ

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ロートレック作のリトグラフミス・アイダ・ヒース、アングレーズ祖父が昔購入したもので、詳しい事はわかりませんがフランス パリの出版社、グルンド出版により1948年頃に出版されたリトグラフを額装した物と聞いております。リトグラフには出版社の「LG」(LibrairieGrund)のエンボスシール(刻印)が入っています。美術品に明るく無いため、状態については回答が出来ません。経年変化や、額の打痕または破損等は有ります。MissIdaHeath,DanseuseAnglaiselithographHenrideToulouse-Lautrec１９世紀フランスアカデミズム絵画ウィリアム・アドルフ・ブーグロー花瓶の花ピエール＝オーギュスト・ルノワールクロードモネ油彩画パステル画水彩画素描オルセー美術館額縁絵画油絵アンティークアンティーク調ロココロココ調イタリアイギリスイギリス家具イタリア家具フランス家具FranceEnglandItaly金縁バロックゴシックインテリア壁掛けビンテージヴィンテージ骨董雑貨ディスプレイディスプレー店舗用カフェ純喫茶川辺海辺港海船ヨット帆掛船リバーサイドriverriverside水彩画水彩美術西洋画artアート芸術家風景画デビットジェームスデビッドジェームスダビッドジェームス涙名画レプリカコレクション名鉄MEITETSUルネサンスDavidJames壁飾り壁掛けアンティーク調ウォールデコアール・ヌーヴォーアールヌーヴォーアールヌーボー天使angelイタリア製輸入雑貨壁飾り壁掛けウォールデコアールデコロココゴールドケラー社Keller社ロココ調ルイ13世様式ルイ14世様式ルイ15世様式ルイ16世様式ルイフィリップ世様式アンリ2世様式ナポレオン3世様式イギリスイタリーItalyフランスFranceドイツイギリスEnglandレトロ家具バロックヴィンテージ家具ビンテージ家具ビンテージヴィンテージルネッサンス洋館西洋建築別荘cafeスタジオ撮影スタジオ写真スタジオ