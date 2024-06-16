長谷川慎 RMPGクッション

THERAMPAGE長谷川慎くんのBIGクッションです。RMPGツアーパーカーverです。ライブに2~3回持っていきましたが袋のままでしたので状態はいいと思います。⚠️即購入NGコメント残してください。⚠️素人保管・自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮願います。初期傷等あるかもしれません。ペット・喫煙者はおりません。THERAMPAGEランペLIKIYA陣RIKU神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾川村壱馬吉野北人岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昂秀後藤拓磨



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