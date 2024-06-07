ビリーのドールハウスキット完成品

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商品詳細
初心者作成の為、完璧ではないことをご理解下さいm(__)mミニチュア完成品です。接着はしていますが、配送時に取れてしまう可能性は十分にありますので接着は宜しくお願い致します。ミニチュア完成品ミニチュアハウスドールハウス完成品DiyDiyキット完成品ドールハウスドールハウスミニチュアドールハウスキットDiy
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