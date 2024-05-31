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- 芥川賞受賞作家☆池田満寿夫 ◆高岡銅器 2枚セット
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商品詳細
商品サイズ約20.7cm×約6.8cm材質：青銅★単品購入不可です！購入する前に必ずプロフィールを最後まで読んでくださいお取引に関する注意事項などが記載されております
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