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オーボエ　ロゾーシャンタンチューブ　1番47ミリ10本
商品番号 G36227626660
商品名

オーボエ　ロゾーシャンタンチューブ　1番47ミリ10本
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーボエのロゾーシャンタン1番のチューブ、47ミリを10本セットにて出品します。糸巻きをした程度のものや新品のものなど、大変綺麗な状態です。一度人の手に渡ったものとしてご理解いただける方、よろしくお願いいたします。
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