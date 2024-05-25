スネアドラム MRP1455S/C パール

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MRP1455S/C ケースつけます。6万ほどで購入。スタジオ練習、ライブハウスでメイン機として使用しておりました。またまた価格下げました。笑5年ほど使用した愛機ですがこの度売りに出します。打面は一度張り替えており使用感ありますがまだいけます。スナッピー20本のもの使用しておりましたが、1本切れており19本です。スナッピーも同封しますが、買い替えをお勧めします。スタジオやライブでの使用は問題ないです。ストレーナーのレバーがさび付いています。音色には問題ないですが気になる方はお勧めしません。とにかくマスタープレミアムのスネアが欲しいという方お譲りします。よろしくお願いします。