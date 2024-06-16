ひかるコイキング　25th

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商品詳細
入手後スリーブ+ローダーに入れて暗所にて保管しておりました。目立った傷・汚れなく非常に状態は良いかと思います。必ず写真をご確認頂いた上プレイ用でお願いします。発送の際は濡れ・折れ対策をしっかりと施し、追跡・対面受取可能なゆうゆうメルカリ便にて発送しますのでご安心下さい。すり替え・トラブル防止のため購入後のキャンセル・返品はお断りさせて頂きます。別出品の商品と同時購入ご希望の場合、少しですが割引が出来ますのでコメントにて連絡下さい！ひかるコイキングプロモ（s8c-P_010/025）ソード＆シールドスペシャルセットプロモカードパック25thANNIVERSARYeditionブランド：ポケモンカードゲーム言語：日本語パッケージ：シングルカード
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