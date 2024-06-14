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【希少】FUNKO POP! マーベルスタジオ10周年記念Ver.セット
商品番号 G44765975526
商品名

【希少】FUNKO POP! マーベルスタジオ10周年記念Ver.セット
ブランド名 ファンコ
特別価格 税込 6,369 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FUNKOPOP!マーベルスタジオ10周年記念Ver.セットになります。恐らく希少だと思われます。コレクション整理のため、出品します。箱は開けておりません。画像7枚目のようにソーの箱に凹みがあるため状態は「やや傷や汚れあり」としています。1度人の手に渡ったものになりますので、神経質な方は購入をご遠慮ください。プチプチで梱包し、ダンボールに入れますが配送により、箱に凹み等が出来る可能性があります。ご了承ください。#pop#マーベルスタジオ#MARVELSTUDIOS#10周年#アイアンマン#キャプテンアメリカ#スパイダーマン#ブラックウィドウ#ソー
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