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ベストブラス イーブラスプラクティスミュート
商品番号 H12276639142
商品名

ベストブラス イーブラスプラクティスミュート
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ミュートベストブラス社製のプラクティスミュートです。イヤフォンで自分の音を確認でき、かつエコー機能もショート〜ロングまで3段階ついていますので気持ち良い余韻を味わうことができます。メトロノーム機能もついてます。本体とイヤフォンのセットとなります。イヤフォン端子の接触が若干悪い角度がありますが、少し回してあげると普通に聞こえるようになりますので、この点のみご了承ください。
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