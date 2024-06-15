ベストブラス イーブラスプラクティスミュート

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商品詳細
種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ミュートベストブラス社製のプラクティスミュートです。イヤフォンで自分の音を確認でき、かつエコー機能もショート〜ロングまで3段階ついていますので気持ち良い余韻を味わうことができます。メトロノーム機能もついてます。本体とイヤフォンのセットとなります。イヤフォン端子の接触が若干悪い角度がありますが、少し回してあげると普通に聞こえるようになりますので、この点のみご了承ください。
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