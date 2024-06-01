茶道具 赤絵 水指 平安 徳泉造 西村徳泉 共箱 誂蓋 京焼

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ご覧いただきありがとうございます。赤絵 水指 京焼平安 西村徳泉誂え蓋付き 共箱口径 15㎝高さ 15㎝商品の状態は良好ですが、僅かな擦れや汚れなどはあるかと思われます。丁寧に梱包して送らせていただきます。自宅保管品にご理解いただけます方、よろしくお願い致します。#茶道#茶道具#千家#利休#茶の湯#骨董品#アンティーク#レトロ伊万里焼 九谷焼 備前焼 京焼 信楽焼 志野焼 砥部焼 有田焼 波佐見焼 美濃焼 京焼 清水焼 瀬戸焼 小鹿田焼 益子焼 萩焼 上野焼輪島塗 美術品 皿 花瓶 置物 茶器抹茶 京都 料亭 旅館 和菓子 菓子屋 お土産 お茶 焙茶 茶葉 和食 だんご 饅頭 抹茶 菓子器 菓子鉢 菓子皿 食籠種類···茶道具