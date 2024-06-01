コトブキヤARTFX アイアンマン3アイアンマン MARK42 1/6スケール ...

・即購入可・新品・未開封品です。・箱にも傷みなくプレゼントに最適です。・値下げ不可・24時間以内に発送いたします。・本体サイズ:全高:350mm地球規模の危機を乗り越え、今再び問われるトニー・スターク=社長=アイアンマンの存在や、最愛のパートナー、ペパーポッツに迫る危機等、今まで以上にハードなストーリー展開が噂される映画『アイアンマン3』から、「やっぱりアイアンマンはこうでなきゃ!」という大胆なアクションポーズでARTFXシリーズに登場!最新版のアーマーは、今までよりも金色の面積が大幅に増えた新鮮なカラーリングが特徴。そんなパワードスーツの形状を細部まで再現しつつ、両目と胸部のアークリアクター部、掌底のリパルサー部の合計3箇所にLED発光ギミックを内蔵。点灯後、ゆっくりと消灯する仕様は前回の「ARTFXアイアンマンMARKVII」と同じながら、本商品だけの新機能として音声センサーを内蔵し、「助けて!」等の叫び声や、手を打ち鳴らす音に反応して発光する遊び心をくすぐるギミックをご用意しました。ベースは劇中の海上での戦いをモチーフにしたダイナミックな造形で成型にはクリア素材を使用。部屋に置くだけで、様々なイマジネーションが広がるベースとなっております。簡単な組立て式で箱から出してすぐに飾れます。また本作でも再びバディとなるウォーマシンのARTFX発売も決定!劇中同様に進化する『アイアンマン3』商品からも目が離せない!JAN4934054092376



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