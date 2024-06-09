昭和レトロ　おもちゃの太鼓

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ご覧いただきありがとうございます。押入れの中にしまってました。何十年も前のおもちゃの太鼓です。絵柄が昭和って感じのレトロな太鼓です。写真では見にくいですが遊んだので使用感はありますが破れてないのでまだ使えます。バチはありません。ひもが片方取れてしまってます。年数が経っていますのでサビ汚れなど多々ありますが昭和のコレクションとしていかがでしょうか？ご理解をいて頂いた方のみのご購入をよろしくお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。太鼓の直径約21㎝です。昭和レトロおもちゃ昭和レトロ太鼓おもちゃ昭和レトロオモチャご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。