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森山窯　森山雅夫　茶碗　茶碗　抹茶碗　　共箱　茶道具　民藝
商品番号 L85856699751
商品名

森山窯　森山雅夫　茶碗　茶碗　抹茶碗　　共箱　茶道具　民藝
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

森山窯　森山雅夫さんの茶碗になります。共箱が付きます。訳あってコレクションを整理しております。他にも出品しておりますので、よろしければご覧ください
http://narcologia.ru/goods/financier903260.html
http://narcologia.ru/goods/rouge896310.html
http://narcologia.ru/goods/displease171031.html
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