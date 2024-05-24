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【値下げ】バットマン METALS メタルズ フィギュア vsスーパーマン①
商品番号 U36640094023
商品名

【値下げ】バットマン METALS メタルズ フィギュア vsスーパーマン①
ブランド名 ディーシー
特別価格 税込 1,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理のため出品致します。小さめですが重厚感があってズッシリカッコ良いフィギュアです。勿体なくて飾れず箱のまま暗所で保管しておりました。ぷちぷち梱包で発送します。他にも多数出品中です。#☆USA☆バットマン
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