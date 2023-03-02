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商品詳細
グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)部屋に飾る場所がないのでお譲りします。少しキズなどがあるので神経質な方はご遠慮ください。3枚目の写真は金沢の原画展で買ったものです。七つの大罪は着いてきません。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi329747.html
http://narcologia.ru/goods/Adder803075.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle218225.html
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