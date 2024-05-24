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【最終値下げ】ポケモンカードゲーム　10000枚　大量　まとめ売り　ランダム
商品番号 Y77334265119
商品名

【最終値下げ】ポケモンカードゲーム　10000枚　大量　まとめ売り　ランダム
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　大量まとめ売りになります。レギュレーション　DEFGが主ですが、他にも混ざってます。ポケモンが主ですが、サポートやエネルギーも少し入っています。同名カードが偏る場合あります。すでに梱包済みというのと、数が多いため中身の質問は控えさせていただきます。安くて大量に欲しい方はオススメです！スリーブには入っていない為、中にはキズ、白カケ、反り、折れがあるカードもある場合があります。※トラブル防止のためプレイ用でお願い致します。※完璧を求める方は購入ご遠慮ください。#ポケモンカード#ポケカ#ノーマルカード#グッズ#VMAX#フュージョンアーツ#仰天のボルテッカー#イーブイヒーローズ#スタートデッキ100#デッキパーツ#デッキ素材#RRR#RR#R#C#ノーマル大量#ノーマルまとめ#レア#キラ
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