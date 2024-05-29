ポケモン　ポケカ　ブースター 2005 013/106

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)#Zのポケカボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケカ2005ブースター素人保管なのでプレイ用でお願いします。詳しくはお写真でお確かめください。※写真の追加はお気軽にお問い合わせください。トラブルを避ける為、神経質な方は詳細をよくご確認の上でご購入お願いいたします。ボックスパックシングル···シングル#旧裏#リザードン#ピカチュウ#ミュウ#イーブイ#ゲンガー#ルギア#エーフィ#ブラッキー#リーリエ#マリィ#アセロラ
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