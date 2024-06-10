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- 音叉(脳外科用) CK-903(C-128HZ) 松吉医科器械
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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます。音叉(脳外科用)CK-903C-128HZ松吉医科器械定価 9316円若干の擦れ跡等はありますが使用に際し問題となるような点はないかと存じます。以下インターネットより引用●主に脳神経外科や整形外科で用いられます。●サイズ:38×28×220㎜●材質:本体=アルミ、座=樹脂
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