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音叉(脳外科用) CK-903(C-128HZ) 松吉医科器械
商品番号 B77425790234
商品名

音叉(脳外科用) CK-903(C-128HZ) 松吉医科器械
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます。音叉(脳外科用)CK-903C-128HZ松吉医科器械定価　9316円若干の擦れ跡等はありますが使用に際し問題となるような点はないかと存じます。以下インターネットより引用●主に脳神経外科や整形外科で用いられます。●サイズ:38×28×220㎜●材質:本体=アルミ、座=樹脂
http://narcologia.ru/goods/browse862491.html
http://narcologia.ru/goods/stage266697.html
http://narcologia.ru/goods/traverse454426.html
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