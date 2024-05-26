V6 オードパルファム

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V6解散前に作られたオードパルファムです。3個買っており消費できないため出品させていただきます。2年前にジャニーズオンラインショップで購入後中身確認の為(同じメンバーのものが重複している方がいた為)開封しましたがその後暗所にて保存しておりました。香水なので少し減っている物があると思われます。岡田准一森田剛三宅健坂本昌行長野博井ノ原快彦V6V6Rememberyourloveオードパルファム香水