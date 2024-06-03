ポケカ　レイジングサーフ　シュリンク付き　1box 未開封

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商品詳細
カードショップで購入致しました。ポケモンカードBOXレイジングサーフ×1新品、未開封シュリンク付きです。状態は写真をご確認下さい。トラブル防止の為、開封後の返品は致しかねます
http://narcologia.ru/goods/Addict840818.html
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