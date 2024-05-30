B'z ペンダント　LIVE GYM 1994　THE 9th BLUES

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商品詳細
B’'zLIVEGYM1994「THE9thBLUES」ツアーグッズ※未開封未使用品暗所にて長期保管していました。★外装ケースに経年劣化と、擦れ傷が数箇所あります★※お値下げは承っておりません。販売価格にてご了承ください。※コメントやりとり途中でも、購入された方を優先とさせていただきます。 よろしくお願いいたしますm(*__)m#TakMatumoto#松本孝弘#KoshiInaba#稲葉浩志#bz#ビーズ#The7thBlues#綾乃小路幹彦#イネーバ#BUM#アーティストグッズ#ペンダント#チョーカー#ネックレス
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