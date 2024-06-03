嵐　大野智　舞台　センゴクプー　パンフレット上演台本セット

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商品詳細
嵐 大野智さんが出演した舞台センゴクプーのパンフレットと上演台本のセットです。上演台本は画像の通り表紙に折れがあります。中身に目立った汚れや傷は見当たりませんが、古いものですので経年劣化等ある場合ございます。全てご理解の上でご購入ください。即購入可能8/20までの限定出品です。
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