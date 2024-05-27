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- YAMAHA トランペット YTR-9335CHS 第3世代
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商品詳細
ヤマハの最高峰トランペットの一つ、Xenoシカゴモデルです。第三世代の製品です。・1年ほど使用しました。・メルカリに出品するにあたり、楽器店によるメンテナンスを実施しました。・めちゃくちゃよく鳴ります。音のキレが抜群です。・一箇所、1番ピストンのとなりに小さなエクボがあります。・それ以外は全体的にキレイです。・ケースは全くの未使用（暗室にずっと保存していました）のため新品同様です。・マウスピースは元々付属していたTR17B4をそのままおつけします。 吹奏楽やJazzプレイヤーのみなさまこの機会にどうでしょうか？YTR-9335CHSYAMAHA定価：¥544,500#YAMAHA#YTR_9335CHS種類...トランペットアクセサリー・パーツ...ケースおよびマウスピース
http://narcologia.ru/goods/moisture829169.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial995316.html
http://narcologia.ru/goods/approximate422320.html
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