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NIKKAN JAPAN ニッカン　トランペット　TR-232
商品番号 L92525915934
商品名

NIKKAN JAPAN ニッカン　トランペット　TR-232
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マウスピース　YAMAHAJAPAN11キズ、汚れ、錆などダメージ多いです。　音出し未確認です。現状品お渡しとなりますので、写真にて状態を良くご確認ください。もし不明点や気になる点がありましたらお気軽にご質問ください^^ご検討よろしくお願いします。※万が一悪い評価に値するような当方の不備がございましたら、真摯に対応させていただきますので、評価前にご連絡をお願いしますm(__)m評価後に関しましては一切対応致しかねます。
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