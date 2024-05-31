NIKKAN JAPAN ニッカン　トランペット　TR-232

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商品詳細
マウスピース YAMAHAJAPAN11キズ、汚れ、錆などダメージ多いです。 音出し未確認です。現状品お渡しとなりますので、写真にて状態を良くご確認ください。もし不明点や気になる点がありましたらお気軽にご質問ください^^ご検討よろしくお願いします。※万が一悪い評価に値するような当方の不備がございましたら、真摯に対応させていただきますので、評価前にご連絡をお願いしますm(__)m評価後に関しましては一切対応致しかねます。
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