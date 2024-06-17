【購入・シュリンク付】ポケモンカード　スノーハザード BOX

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商品名「強化拡張パック ポケモンカード スノーハザード」1BOX※新品未開封・シュリンク付き・ワンオーナー品です。※サーチなどしてない完品です。※即購入可※値下げ不可※宅配便コンパクトでの発送を予定しております。中身のカードでの評価はご遠慮下さい。すり替え防止の為ご購入後の返品交換はお断り致します。#ポケモンカード#トレカ#スノーハザード #Pokémon#ポケカ#シュリンク#クレイバースト#グルーシャ#ナンジャモhrsaarsrsarvシリーズ...ポケットモンスター種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...ボックス(box)