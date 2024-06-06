GENERATIONS マフラータオル　夢者修行

◾️GENERATIONSマフラータオル（夢者修行）◾️デビュー前の第二章夢者修行会場にて購入◾️サイズ平置き約110㎝×20㎝◾️新品未開封でクローゼットにて長期保管してありましたが、今回の出品で中身の確認の為、開封致しました。◾️袋から未開封のままクローゼットにて保管してありましたが、保管期間が10年以上の為、劣化により汚れがあります（写真⑥⑦）◾️ほつれはありません◾️気になる事などございましたら、購入前にお気軽にコメント下さい。※プロフィールをご確認の上、よろしくお願い致します。グッズ種類···タオル・ハンカチ#GENERATIONS#GENE#数原龍友#片寄涼太#佐野玲於#白濱亜嵐#小森隼#中務裕太#関口メンディー#LDH#夢者修行#武者修行#夢者#武者#10th



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