ボムギュ TXT 缶バッジ セット まとめ売り

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商品詳細
TXTボムギュ缶バッジ缶バッチセットですスリーブ＋硬質ケースにて発送させていただきます暗所で保管しておりましたが、素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください即購入可能その他質問等ございましたらお気軽にお申し出ください！TOMORROWXTOGETHERTXTトレカヨンジュンスビンボムギュテヒョンヒュニンカイ
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