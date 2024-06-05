GLAY✿JIRO 本人使用 ピック

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✿送料込み✿✿即購入可能✿★GLAYJIROがライヴで客席に投げたピックをキャッチしたものです。『HIGHCOMMUNICATIONS2007-2008』ツアーにてキャッチした物となります。中々手に入る物ではないと思いますので貴重な物だと思います。斜めにある傷は本人が故意に付けた物になります。大切に保管しておりましたか、本人が使用した物となりますので傷や汚れ等はございます。【発送方法】★梱包材(プチプチ)で包み「ゆうゆうメルカリ便」で発送致します。※商品の状態の判断は素人による個人的なものになります。予めご了承ください。#ヴィジュアル系関連主にヴィジュアル系関連の商品を出品させて頂いております♪#GLAY#グレイ#JIRO#ベース#ピック