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ポケモンカード クラシック サプライ品(デッキ以外) classic
商品番号 T88573413887
商品名

ポケモンカード クラシック サプライ品(デッキ以外) classic
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・プレイマット一体型ケース…1個・フリップデッキケース…3個・デッキシールド（64枚入り）…3セット・ダメカン…64個(10ダメカン…36個、50ダメカン…18個、100ダメカン…10個)・どく・やけどマーカー…各2個・銀球…2個3種デッキ以外は全て封入されています。
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