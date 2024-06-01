乃木坂ポスター　与田祐希サイン

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21stsingleジコキューで行こう乃木坂のファンです、去年購入しましたから、ずっと大事に保存してます、今都合により出品することになりました。ありがとうございます。この度は閲覧いただきありがとうございます。恐れ入りますが下記の内容を確認し納得したうえで落札をお願いします。なお、商品の取扱いには十分注意していますが、トレード等で入手した物もあります。初期傷や擦れ傷、指紋を気にされる方は入札をご遠慮下さい。あくまで素人保管、素人検品であることをご了承の上、ご購入お願い致します。