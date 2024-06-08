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中国書鎮　在銘　梅図　文鎮　書鎮　鎮書　書道具
商品番号 D25188771554
商品名

中国書鎮　在銘　梅図　文鎮　書鎮　鎮書　書道具
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 5,243 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。中国の銅？の文鎮となります。在銘です。詳しくはわかりません。こちらは対ではなく太く一本と言う形です。重さも有りしっかり支えてくれます。ご検討よろしくお願いします。長さ21cm中国中国骨董中国美術品玩具文房四宝書道具書具中国工芸品古銅老銅
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