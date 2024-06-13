ポケモンカードゲーム PROMO 367-SM-P ピカチュウ PSA 10

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商品詳細
ポケモンカードゲームPROMO367-SM-PピカチュウPSA10になります。微少のキズやケースの状態、カードの固定状態など、極度に状態を気にされる方は購入をご遠慮ください即購入可能ですが、他のフリマサイトにも出品しておりますので購入のタイミングが被った場合、取引をキャンセルさせていただく可能性がございます。値下げ不可です。ゆうパケットポストにて発送致します。※自らPSA鑑定に出しておりますので、間違いなく本物になります。
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