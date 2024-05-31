unipex マイクmd55 9本セット　ケーブル付

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商品詳細
unipex製マイクmd55です。音出し確認済み。unipex製なので安心できるマイクです。新品で購入すると1本6000円程度です。とても状態良いものもが、3本多少使用感あるものが4本状態が悪いものが3本 写真5枚目に載せておきます。2本はグリルは変えれば綺麗になるかと思います。スピーチ用ですが単一指向性となっており、司会などだけではなくバンドにも使用しておりました。安いスピーチ用のマイクよりハウリングしづらく、使い勝手良かったですが、全てワイヤレスマイクに変えた為出品します。マイク音響ＰＡスピーカーミキサー
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