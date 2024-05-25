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ガブガブ　ソフビ　2体セット
商品番号 W95730979629
商品名

ガブガブ　ソフビ　2体セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガブガブブルーとレッドの2体です。未開封品ですが、素人保管なので神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。よろしくお願いいたします。#ソフトビニール人形#ソフビ#ガブガブ
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